Auch hinter Masken gibt es lachende Gesichter – vor allem aber freuen sich Natur und Umwelt. 2020 hat der Energieversorger Westenergie (vormals Innogy) erneut gemeinsam mit der Gemeinde Wickede (Ruhr) einen Umwelt- und Klimaschutzpreis ausgelobt. Dazu hatte eine kleine Jury die Vorschläge gesichtet und jetzt die Preise zugesprochen.

Die Auszeichnung fand coronabedingt kurz und in kleinstem Rahmen statt: Den ersten Preis gab es für den Angelsportverein Wickede (Ruhr) für die Wickeder Organisation des 1. RuhrCleanUp am 12 September, der zwischen Winterberg und Duisburg stattfand. Der Verein hat sich mit großem Engagement des Vorstands und seiner Mitglieder dafür eingesetzt, dass mit breiter Beteiligung von mehr als 70 Personen Menschen aus Wickede (Ruhr) die Gemeinde sich bei der regionsweiten, privaten Initiative zur Säuberung der Uferzonen der Ruhr engagierte.

Mit vielen eigenen Reinigungsaktionen und Fischbesatz sorgen die Angler zudem beständig für Vielfalt und Umweltschutz im und am Fluss.

Den zweiten Preis erhielt die neue Umwelt- und Klimagruppe Wickede (Ruhr), die im Herbst die erste Umweltbörse auf dem Markt veranstaltete und ein Netzwerk für ökologisch Interessierte in Wickede (Ruhr) organisiert.

Die als private Initiative bietet seit 2019 Angebote, das eigene umweltgerechte verhalten, zum Beispiel in privaten Haushalten, zu hinterfragen und ökologischer zu gestalten.

Metallabfall aus der Ruhr

Der dritte Preis würdigt die Initiative der Metallfischer in der Ruhr. Dennis Keggenhoff und Dominic Ihme sorgen mit starken Magneten und mit Tauchereinsätzen dafür, illegale Müllablagerungen aus der Ruhr und ihren Seitenkanälen in Wickede (Ruhr). Dabei gewinnen sie auch Unterstützung durch Dritte, zum Beispiel Hobbytaucher, um besonders große und sperrige Teile wie Fährräder, Autofelgen oder Einkaufswagen aus den örtlichen Gewässern zu bergen.

"Alle Preisträger verdienen in gleicher Weise Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches, auch kreatives Engagement für Umwelt, Klimaschutz und Natur in unserer Gemeinde", so Bürgermeister Martin Michalzik und Johannes Kobeloer, Kommunalbetreuer bei der Westenergie.