Seit rund einem Jahr reden wir von einer " Pandemie "!

Eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Epidemie.

Also das Sars-Covid19 ist also ein Virus, das eine Pandemie auslöste. In vielen Ländern dieser Erde gibt es klare Regeln für die dort ansässige Bevölkerung. Wie diese im einzelnen aussehen ist erstmal unwichtig.

Kommen wir zur Bundesrepublik Deutschland und dem Handeln der Polikik für die BRD in Zeiten dieser Pandemie.

* Es gibt seit rund einem Jahr keine Einheitliche Regelung für die BRD.

* Jedes Bundesland, ja fast jede Gemeinde feiert hier ihre eigenen Regeln.

* Aufgestellte Regeln werden so schwammig verfasst und so unsinnig aufgestellt, das keiner genau weiß was nun los ist oder welchen Sinn diese ergeben.

* Regeln werden fast wöchendlich / täglich geändert, ebenso die Aussagen der Politiker.

* Die Zahlen der Infizierten / Verstorbenen / Genesenen sehen dauernd anders aus, je nachdem welchen Nachrichten man sein Gehör schenkt.

* Personen welche zu den so genannten Risikogruppen zählen ändern sich ständig.

* Maskenpflich, Orte und welche Masken erlaubt sind ändert sich ständig.

* einige Schüler dürfen ohne Maske, andere müßen Maske tragen.

* usw...

Diese Aufzählungen könnte man nun noch beachtlich weiterführen!

Das was unsere Politik geschafft hat:

* 100Tausende Arbeitsplätze in gefahr.

* Tausende Klein,- und Mittelbetriebe in den Ruin geführt.

* 100Tausende Menschen völlig verunsichert und in Existensnot / Angst.

* Die Bevölkerung gespalten und in ständige Panik versetzt.

* usw...

Die Presse ( Printmedien / TV / (a)soziale Netzwerke ) ist im übrigen nicht besser.

Systematisch wurde die Bevölkerung mit falschen Zahlen und Fakten in Panik versetzt. Es wurden 100Tausende Todesfälle beklagt und dafür gewaltige, plakative Schlagzeilen generiert, die nichts mit der Pandemie und Covid19 zu tun hatten, nur um noch mehr Panik zu verbreiten.

....

Kein Mensch will abstreiten, das der Virus existent ist und für gerade ältere Menschen und Menschen mit schwachen Imunsystem ( starken Vorerkrankungen etc. ) gefährlich ist aber das ist das " normale " Grippevirus auch!

Die Frage welche sich vielen noch immer stellt ist, wo kam das Virus her?

Wirklich aus China?

Oder doch aus den USA? Viele wissen das die USA in solchen Fragen nicht zimperlich sind oder in der Geschichte waren. Gerade in Zeiten wo es um Wirtschafsmacht und Strafzölle gegen China etc. geht, tauchen doch immer wieder Stimmen auf.

Erst jetzt wurde ja bekannt, das China mit etlichen Ländern ein gigantisches Wirtschaftzentrum beschlossen hat, was gerade den USA gewaltig stinkt.

Doch das nur am Rande.

----

Nun wird wieder in der Politik herum diskutiert wie es bis und nach Weihnachten weitergehen soll. Die bisherigen Maßnahmen haben laut Zahlen ja nichts gebracht, im Gegenteil, so wie uns in den letzten Tagen ständig um die Ohren gehauen wird steigen die Zahlen.

Wie kann das denn sein?

BITTE diese wenigen Menschen, welche keine Masken ( die Wirksamkeit ist eh fragwürdig ) benutzen oder den 1,5m Abstand ( dessen Wirkung auch zweifelhaft ist ) tragen dafür keine Schuld!

Ein Landesminister will ab Montag, ein anderer Minister möchte nach Weihnachten usw. verschärfen oder lockern oder ... was auch immer.

Wieder bekommen es die Herrschaften NICHT hin, einmal eine einheitliche Maßnahme zu schaffen.

Leute, wen wundert es noch, das gerade die jüngern Menschen hier in der BRD jedes Vertrauen in diese Politik verlieren.

Es gab schon öfters Epedemien und Pandemien. Die Meschheit ist nicht ausgestorben. Wir tragen selbst die Schuld daran, das kleinere Herde von Krankheitsausbrüchen solche Auswirkungen haben.

Die Politik hat zu Beginn ( schon im Jahr 2019 seit bekannt werden des COVID-19 ) versagt. Wie sooft haben die Verantwortlichen alles auf die leichte Schulter genommen und nicht gehandelt.

Jetzt haben zufällig gleich mehrere Großkonzerne Impfstoffe herrausgebracht. Was passiert nun in der Politik?

Da wir um Zuständigkeiten, Zulassungen, Impfzentren ( was auch immer das werden soll ), Personengruppen etc. gestritten und gehardert aber es wird NICHT gehandelt OBGLEICH die Zahlen doch drastisch steigen...???

Wenn doch die Zahlen so steigen und es Impfstoffe gibt, warum kann es dann nicht, nur mal so als Beispiel, eine SONDRZULASSUNG geben?

Nein ständig wird nach hinten verschoben wann es hier mit den Impfungen losgehen könnte.

....

In diesem Sinne allen gute Gesundheit und denkt mal daran, wieviele Menschen allein in der BRD täglich an Krebs, Herzinfakt, Schlaganfall oder oder sterben. Wenn um jeden dieser Toten solche Schlagzeilen generiert würden .....

PS:

Ich bin weder Querdenker, Verschwöhrungstheoretiker noch Rechts, noch Links, noch Rassist und was mir sonst noch sehr oft vorgeworfen wird.