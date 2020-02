Entwarnung: Sturmtief "Sabine" löste in Witten zwar mehrere Einsätze der Feuerwehr aus, verletzt wurde jedoch niemand.

Viel Arbeit für die Wittener Feuerwehr, aber zum Glück gab es keine Verletzten. Bis 7 Uhr arbeitete die Wittener Wehr 39 sturmbedingte Einsätze ab. Fünf Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen die Berufsfeuerwehr bis in den Morgen hinein. Auf der Autobahn A 43 stürzte gegen 23.30 Uhr ein Baum über die Fahrbahn, eine halbe Stunde lang musste die Autobahn gesperrt werden. An einem Wittener Autohaus hatten sich Gebäudeteile gelöst, auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.

Dazu kamen zahlreiche Einsätze wie heruntergestürzte Dachziegel und beschädigte Stromleitungen.

Die Orkanwarnung wurde inzwischen durch den DWD (Deutscher Wetterdienst) durch eine Sturmwarnung ersetzt. Es werden weitere Einsätze erwartet, da die Bevölkerung in der Regel nach dem Sturm noch weitere Schäden feststellt.