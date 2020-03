Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat suchen Zeugen sowie eine Hundehalterin nach einem Verkehrsunfall in Witten.

In den Abendstunden vom Montag, 23. März, kam es im Wittener Stadtteil Annen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte ein Hund die Fahrbahn der Wetterstraße und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst.

Der Autofahrer, ein 74-jähriger Wittener, war mit seinem Wagen in Richtung Kohlensiepen unterwegs, als es in Höhe der Hausnummer 49 zu der Kollision kam. An seinem Fahrzeug stellte er einen Schaden fest, doch der Hund war nicht zu sehen. Kurz danach wurde er von einer Frau angesprochen, die ihren Hund suchte. Er teilte ihr mit, dass er soeben einen Unfall mit einem Hund hatte. Daraufhin

entfernte sich diese Frau in unbekannte Richtung.

Im Rahmen von Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine weitere Zeugin genau diese Frau gesehen hatte, als sie am Fahrbahnrand hockend einen Hund in den Armen hielt.

Die gesuchte Frau, die vermutlich die Hundehalterin ist, möge sich bitte bei der Polizei melden. Sie soll Mitte 30 Jahre alt sein, etwa 165 Zentimeter groß und schulterlange blonde Haare zu einem Pagenschnitt tragen. Der Hund soll größer als ein Dackel und kleiner als ein Schäferhund sein, eine kräftige Statur und dunkles etwas längeres Fell gehabt haben.

Zeugen, insbesondere ein Tierarzt oder eine Tierärztin, die Angaben zu der Frau oder zu dem Hund machen können, werden gebeten, sich unter Ruf 0234 909-5206 zu melden.