In den späten Nachmittagsstunden vom Sonntag, 13. September, kam es im Servicebereich der Bankfiliale an der Straße Bodenborn 45 in Witten-Bommern zu einer räuberischen Erpressung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand tätigte eine Frau (Mitte 20) hier gegen 17 Uhr zunächst eine Überweisung. Anschließend hatte die Wittenerin die Absicht, am Automaten Geld abzuheben. Dabei fiel ihr eine männliche Person auf.

Plötzlich zog dieser Mann ein Messer und forderte das Opfer auf, Geld abzuheben und es ihm auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam die Wittenerin nach.

Mit der Beute flüchtete der Räuber zu Fuß über den Bodenborn in nördliche Richtung.

Der Mann, der einen Mundschutz trug und akzentfreies Deutsch sprach, ist 40 bis

45 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlank, hat eine helle Haut, blonde Haare, prägnante blaue Augen, einen grau-melierten Bart und war mit einer dunklen Jeanshose sowie einem grauen Kapuzenshirt mit Reißverschluss bekleidet.

Besonders auffällig: Die Person hat einen leicht humpelnden Gang und zieht das rechte Bein nach.

Das Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Ruf 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise von Zeugen.