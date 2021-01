Am Samstagmorgen, 16. Januar, wurde die Feuerwehr um 9.01 Uhr zu einem Kaminbrand in die Oberkrone in Heven gerufen.

Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus dem Kamin festgestellt werden. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und, es wurde mit Kaminfegearbeiten begonnen. Das Brandgut konnte aus der Revisionsklappe entnommen werden und außerhalb des Gebäudes mit Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Heven mit 21 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz endete um 10.40 Uhr

Die Hauptwache wurde in dieser Zeit durch die Löscheinheit Altstadt besetzt.