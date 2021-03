Symbole sind ├╝berall. Manche sind leicht zu verstehen und funktionieren kultur├╝bergreifend, andere hingegen erschlie├čen sich nur einem erlesenen Personenkreis. Und manchmal sorgt die Unwissenheit des Betrachters in Kombination mit einer gewissen ├ähnlichkeit des Symbols zu bekannteren Symbolen zu kuriosen Verwechselungen.

Komplizierte Einleitung, worum geht's? Nun, in unserer Nachbarstadt Bochum kam es am Donnerstag, 11. M├Ąrz, wegen einer Verwechselung beinahe zu einem Polizeieinsatz. Ein engagierter B├╝rger hatte eine Fahne mit vermeintlich Verfassungsfeindlicher Symbolik angezeigt.

Das Motiv: ein dreigezackter schwarzer Stern in einem wei├čen Kreis auf rotem Grund. Zurecht kann man hier zu der Annahme kommen, dass es sich um ein nationalsozialistisches Symbol handelt; doch der Einsender irrte.

Gl├╝cklicherweise verf├╝gt die Bochumer Polizei ├╝ber sachkundiges Personal, das ihre anhnungslosen Kollegen von einem Einsatz abhalten konnte: Denn die Flagge zeigte kein verfassungsfeindliches Symbol, sondern das Wappen des Klingonischen Imperiums, einer kriegerischen Rasse aus dem Star-Trek-Filmuniversum.

Au├čerdem ist auf dem Foto, das die Bochumer Polizei ver├Âffentlicht hat, noch eine weitere Flagge zu erkennen. Auf den ersten Blick k├Ânnte man sie mit der Flagge der Vereinten Nationen verwechseln - wir befinden uns aber in der Zukunft, es handelt sich also selbstverst├Ąndlich um die Flagge der Vereinten F├Âderation der Planeten. Kann man wissen - muss man aber nicht.

Daher betont die Polizei, dass dieser lustige Irrtum niemanden entmutigen sollte, auf Verd├Ąchtiges hinzuweisen. Am Rande noch eine kleine Leseempfehlung von Gorkon, Kanzler des Klingonischen Reichs und F├╝hrer des Hohen Rates: "Sie werden Shakespeare erst richtig genie├čen, wenn sie ihn im klingonischen Original lesen". In diesem Sinne - Leben Sie lang und in Frieden.