Am Mittwochvormittag hat es im Wittener Rathausforum einen körperlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Security gegeben. Die Polizei ist bereits vor Ort.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass alle Termine, die Bürger am heutigen Tag in der Verwaltung wahrnehmen wollen, entfallen müssen.