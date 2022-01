Am Montagnachmittag, 24. Januar, kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Bus auf der mittig gelegenen Busspur der Ardeystraße in Richtung Crengeldanzstraße. Gleichzeitig fuhr ein 33-jähriger Wittener auf der rechts daneben liegenden Straße in gleicher Fahrtrichtung.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhr er in Höhe der Hausnummer 6 auf die Busspur.

Die 45-jährige Dortmunder Busfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einer Kollision mit dem Pkw.

Dabei wurden der 33-jährige Autofahrer sowie sechs Fahrgäste im Bus (16, 29, 47 und 79 Jahre aus Witten, 15 Jahre aus Herdecke, 46 Jahre aus Wetter) leicht verletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.