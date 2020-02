Nach einem Raubdelikt an der Bahnhofstraße in Witten sucht die Polizei Zeugen.

Am Sonntagmorgen, 9.Februar, 7.30 Uhr, hat ein unbekannter Mann einen 60-jährigen Wittener vor einem Fitnessstudio an der Bahnhofstraße angesprochen.

Im Verlauf des Gesprächs schlug der Unbekannte dem 60-Jährigen auf den Kopf und entriss ihm dessen Sporttasche. Der Unbekannte lief in Richtung Herbeder Straße. Die Tasche warf er weg, als ihm der 60-Jährige nachrief.

Der Unbekannte trug hellgraue Sportkleidung und ist etwa 20 Jahre alt, circa1,75 Meter groß, hat eine sportliche/kräftige Statur. Nach Zeugenangaben sah er "südländisch" aus und sprach gebrochenes Englisch.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, meldet sich beim Wittener Regionalkommissariat (KK 33) unter Ruf 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).