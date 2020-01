Am Montagnachmittag, 20. Januar, kam es im Wittener Stadtteil Heven zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad.

Ein Radfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung, als er vom Gehweg auf die Straße fuhr.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 32-jährige Radler aus Witten gegen 16.30 Uhr auf dem rechten Gehweg der Herbeder Straße in Richtung Seestraße unterwegs.

In Höhe der Einmündung Alter Fährweg fuhr er vom Bürgersteig herunter und stürzte zwischen haltenden Autos, die dort verkehrsbedingt warten mussten. Mit dem Oberkörper fiel er zunächst gegen einen Wagen und anschließend auf die Straße. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.