Noch ist es für die Polizei ein Geheimnis, warum das Plakat des Films"Das perfekte Geheimnis" am 10. Juni aus dem Schaukasten des Kinos an der

Ruhrstraße in Witten entwendet worden ist.



Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr zunächst die Glasscheibe des Kastens eingeschlagen und anschließend das hierbefestigte Kinoplakat entwendet.

Das ermittelnde Wittener Kriminalkommissariat 33 möchte dieses Geheimnis um dasPlakat in Postergröße nun gerne lösen - sprich den schweren Fall des Diebstahls

klären.

Die Polizeibeamten bitten unter Ruf 209-8305 und 0234/909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise - auf den Dieb oder eine Örtlichkeit, wo dasFilmplakat seit gestern hängt.