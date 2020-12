In den frühen Morgenstunden vom Samstag, 12. Dezember, brannte eine Schreinerei im Gewerbegebiet Wullener Feld in Witten.

Die Feuerwehr Witten wurde gegen 2 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Vor Ort konnte dann ein Brand in einem Spänebunker lokalisiert werden. Von dort aus breitete sich das Feuer auf Teile der Schreinerei aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Witten haben vier C-Rohre und ein Wenderohr über eine Drehleiter eingesetzt. Der Einsatz gestaltete sich als sehr Personal- und Materialintensiv.

Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren bis in den Abend vor Ort. Das Gebäude konnte wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Mit einem Bagger verschafften sich die Einsatzkräfte von außen Zugang zum Spänebunker.

Um etwa 18 Uhr waren die Löscharbeiten am Wullener Feld weitestgehend beendet, es wird eine Brandwache der Feuerwehr Witten gestellt. Das THW war über den Zeitraum hinaus noch mit Abstützarbeiten beschäftigt.