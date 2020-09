Die Polizei sucht den Autofahrer, der am Samstagabend, 26. September, eine Ampel in Witten-Herbede beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine weiße Stretchlimousine aus Heinsberg handeln.

Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf 110, dass er soeben beobachtet hatte, wie die besagte Limousine von der A 43 aus über die Wittener Straße fuhr. In Höhe der Einmündung Wittener Straße kam der Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen den Ampelmast auf der dortigen Mittelinsel.

Daraufhin setzte der Fahrer zurück, fuhr auf die Wittener Straße in Richtung Hattingen durch den Gegenverkehr und streifte dabei mit der Beifahrerseite ein Verkehrsschild (222, weißer Pfeil rechts). Dabei mussten mehrere unbeteiligte Fahrzeuge ausweichen.

Der Fahrer flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.Zeugen geben an, es habe sich um ein Heinsberger Kennzeichen gehandelt (HS).

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten die beteiligte Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter Ruf 0234 909-5206 zu melden.