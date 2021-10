Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich: In Bommern sind ein 82-Jähriger aus Wetter und eine 54-Jährige aus Sprockhövel mit ihren Autos zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 14. Oktober. Gegen 9.20 Uhr fuhr der 82-Jährige mit seinem Wagen von der Triendendorfer Straße aus in Richtung Kranenbergstraße. Als er die Elberfelder Straße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 54-jährigen, die gerade auf der Elberfelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die 54-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von geschätzt 11.000 Euro entstanden.

Die Polizei sperrte die Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme.