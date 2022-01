Die Polizei sucht Michael A. (53) aus Witten und bittet um Zeugenhinweise.

Zuletzt gesehen wurde Michael A. am Mittwoch, 12. Januar, in Dortmund. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Dortmund oder in Gescher aufhalten könnte. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Michael A. ist circa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, einen dunklen Teint und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Er könnte mit einem Fahrrad unterwegs sein.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 - 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise.