Nach einer Schlägerei im Stadtteil Annen müssen vier Jugendliche aus Witten ins Krankenhaus.



"Mehrere Schüler schlagen und treten aufeinander ein!" Nach diesem Funkspruch machten sich zwei Streifenwagenbesatzungen in den Morgenstunden vom Dienstag, 28. Januar, sofort auf den Weg zu der Freiligrathschule an der Hamburgstraße in Annen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war es dort gegen 10 Uhr zu einer heftigen Prügelei zwischen zwei Schülergruppen gekommen. Insgesamt beteiligten sich sieben Wittener, die zwischen 13 und 16 Jahre alt sind, an der körperlichen Auseinandersetzung.

Rettungssanitäter brachten vier verletzte Jugendliche zur Behandlung in Wittener, Herdecker und Bochumer Krankenhäuser. Das Sekretariat setzte die Eltern über den Vorfall in Kenntnis.

Die Beamten aus dem Wittener Kriminalkommissariat 33 haben die Ermittlungen aufgenommen, warum es zu der massiven Schlägerei gekommen ist. Nach ersten Hinweisen soll es zwischen den beiden Schülergruppierungen schon länger einen schwelenden Streit geben.