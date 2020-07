Nach einem Sturz in Witten auf Inlineskates ist ein Wuppertaler schwer verletzt.

Der 64-Jährige war am Donnerstag, 23. Juli, 16.15 Uhr, auf seinen Inlineskates in Witten-Herbede im Bereich Ruhrtal unterwegs.

Nach bisherigem Stand stürzte der Wuppertaler ohne Fremdeinwirkung. Dabei erlitt er schwere Verletztungen und musste mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.