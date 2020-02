Zwei Männer, die im Kaufhaus Galeria-Kaufhof in Witten Parfümflaschen stehlen wollten, wurden auf frischer Tat ertappt.

Parfüm eingesteckt, nicht bezahlt und die Polizei zu weiterem Diebesgut geführt - für zwei Männer aus Wanne-Eickel und Witten lief der gestrige Montagnachmittag , 3. Februar, nicht so wie geplant.

Ein Ladendetektiv von Galeria-Kaufhof an der Bahnhofstraße 5 in Witten hat die Männer (29 und 18 Jahre) gegen 15.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Flaschen Parfüm eingesteckt und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen haben.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Männer in der Nähe vorläufig fest.

Die Durchsuchung der Männer führte die Polizei zu dem Auto des 18-jährigen Witteners, in dem die Beamten weiteres potenzielles Diebesgut fanden.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.