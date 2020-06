Die Kripo in Witten sucht nach zwei Einbrüchen im Stadtteil Bommern nach Zeugen: Im Fokus der Beamten steht ein weißer Kastenwagen, zwei Männer sollen damit in Richtung Innenstadt geflüchtet sein.

Am Montag, 29. Juni, wurde gegen 2.15 Uhr ein Einbruch in eine Apotheke an der Straße Bodenborn 29 gemeldet. Unbekannte Täter waren in die Verkaufsräume eingedrungen und hatten Bargeld entwendet.

Nach Zeugenangaben wartete vor Ort ein Mann in einem weißen Kastenwagen mit Hagener Kennzeichen. Ein zweiter Unbekannter kam aus der Apotheke. Beide Männer fuhren in Richtung Wittener Innenstadt davon.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen weiteren Einbruch in eine benachbarte Arztpraxis fest. Auch dort wurde Bargeld entwendet.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen undfragt: Wer hat im Bereich der Straße Bodenborn etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise zu den Männern und dem weißen Kastenwagen machen? Zeugen melden sich bitte unter Ruf 0234 909-8305 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).