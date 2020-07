Unter dem Motto „Leben, lernen, lachen – meine Heimat im Bild“ startet die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG am Mittwoch, 22. Juli, um 18 Uhr ein besonderes Fotoprojekt für in Vereinen und Institutionen engagierte Bürger aus Heven-Ost/Crengeldanz.

Unter Anleitung der Profi-Fotografin Barbara Zabka erlernen die Teilnehmer gründlich das Basiswissen des Fotografierens, gehen gemeinsam auf eine Foto-Expedition im Quartier und bekommen noch ein persönliches Coaching zu den Fragen, die in der Praxis beim Fotografieren auftauchen. So sind die bis zu zehn Teilnehmer gut gerüstet, in Zukunft das Leben in ihren Vereinen oder im Quartier abzulichten und zu bereichern. Entstehen gute Ergebnisse, sprich Bilder, ist im Anschluss eine kleine Ausstellung oder ein Kalender für 2021 geplant. Eine Förderung des Projektes erfolgt im Rahmen des Verfügungsfonds Heven-Ost/Crengeldanz, welcher über das Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert wird.

Dank der evangelischen Kirchengemeinde kann der Kurs nun „mit Abstand“ beginnen, da die Gemeinderäume in der Sandstraße groß genug für die Teilnehmergruppe sind.

Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind außer einem Mund-Naseschutz möglichst eine Digitalkamera, es geht aber auch notfalls ein sehr gutes Handy.

Weitere Interessenten können sich an das Quartiermanagement Heven-Ost/Crengeldanz, welches das Projekt organisatorisch unterstützt, wenden unter Ruf 3992114 oder per E-Mail an quartiersmanagement@witten-hoc.de.