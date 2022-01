Nachdem das Baugerüst für die Restaurationsarbeiten des beliebten Ausflugsziels in Witten nun abgebaut ist, thront die "Burgruine Hardenstein" in frischem Glanz gegenüber der Herbeder Schleuse. Die Fugen sind wieder verfestigt und von oben schützen Abdeckungen das mittelalterliche Gemäuer vor Nässe und Wind. Ausflügler können vor oder nach der Überfahrt mit der Fähre ein Päuschen einlegen und den Blick über das Ruhrtal genießen oder etwas durch den Wald spazierengehen. Und an Radler ist ebenfalls gedacht worden, die nun ihre Bikes an die neu angebrachten Abstellbügel anketten können. Es muß jetzt nur noch das Wetter mitspielen.....