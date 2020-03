Ruhrhochwasser - ein Ergebnis der letzen kräftigeren Dauerregenfälle. Sie tragen dazu bei alle Wasserspeicher, nicht nur die Talsperren, weider aufzufüllen. Da nimmt man gern etwas Hochwasser in Kauf, auch in der hoffnung, dass die natur dann die nächsten Dürrezeiten besser übersteht als in den beiden letzten Jahren.