In den kommenden Wochen hat die Werkstadt Witten verschiedene Workshops für Kinder und Jugendliche im Programm.

Ab Mittwoch, 20. Oktober, können sich junge Menschen bis 27 Jahre der „Platte“-Redaktion anschließen. Ob Podcast, Zeitung oder Videoshow – bei der Platte-Redaktion können verschiedene Medien ausprobiert werden. Wer also Lust auf Reportagen hat, auf Interviews mit Menschen, kann hier lernen, Medien kreativ zu nutzen. Treffpunkt ist immer mittwochs um 17 Uhr im Redaktionsraum der Platte in der Werkstadt, Mannesmannstraße 6.

Vier Theaterworkshops für alle Altersstufen

Nach den Ferien starten gleich vier Theaterkurse in der Werkstadt, die sich an unterschiedliche Altersstufen richten. Im Kinder-Theaterkurs „Bühnenluft“ können sich Kinder zwischen sieben und elf Jahren erproben, hinter die Kulissen schauen und in der Gruppe ihr eigenes Stück entwickeln. Bei einer Abschlussaufführung versetzen sie das Publikum dann in helle Begeisterung! Die Proben finden jeden Montag zwischen 17 und 19 Uhr statt. Los geht’s am Montag, 25. Oktober. Die Aufführungen sind für Ende Januar geplant. Anmeldung per E-Mail an info@werk-stadt.com.

An junge Menschen zwischen 12 und 15 Jahren richtet sich der vom Theaterpädagogen Joey Röhler geleitete „Theater Teens Club“. Innerhalb eines halben Jahres entwickeln die jungen Theatermacher hier zu einem in der Gruppe gewählten Thema ihr eigenes Theaterstück. Sie schreiben die Szenen, überlegen sich das Bühnenbild, gestalten die Kostüme, kümmern sich um das Make-up und präsentieren das Werk zum Abschluss Mitte Februar der Öffentlichkeit. Der Kurs beginnt Dienstag, 26. Oktober, um 17.30 Uhr, die Proben finden wöchentlich statt, die Ferien sind probenfrei. Anmeldung per E-Mail an info@werk-stadt.com.

Am Montag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr, startet das „Platte acting:kollektiv“. Hier sind junge Menschen zwischen 19 und 27 Jahren dazu eingeladen, ihre Erfahrungen mit der Bühne zu machen. Angeleitet von Gabriel Schunk erarbeiten die Teilnehmer bis Mitte Dezember gemeinsam eine Theaterproduktion. Die Aufführungen sind für den 18. und 19. Dezember geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erwünscht per E-Mail an info@deine-platte.de.

Nicht zuletzt beginnt am Mittwoch, 27. Oktober, um 17 Uhr das „Platte Werk°lab“. Angeleitet vom Theaterpädagogen Hans Peters können junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren erforschen, was auf eine Bühne gehört und was nicht. Denn im Theater finden heute viel mehr darstellerische Spielformen statt als viele glauben. Im Werk°lab lernen die Teilnehmenden performatives Theater kennen, forschen, spielen und proben auf der Bühne. Gemeinsam finden sie heraus, was Theater heute eigentlich sein kann. Am Ende der Proben steht Ende Januar eine Abschlussaufführung. Die Teilnahme an den Proben ist kostenfrei. Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten per E-Mail an info@deine-platte.de.Alle Informationen unter www.werk-stadt.com.