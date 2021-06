Kunst und Nachhaltigkeit zusammendenken - das geht! Die Ausstellung "Impact" im Unikat Witten, Bahnhofstraße 63, macht's vor.

Begonnen hat es mit einer Projektwoche der Uni Witten/Herdecke, die neben der wissenschaftlichen Seite auch künstlerische Positionen zur Nachhaltigkeit präsentieren wollte. Wegen Corona musste die Ausstellung mehrfach verschoben werden, nun stimmen die Bedingungen.

Neun Künstler, unterstützt von Annsie Plaack (Hochschulwerk), Initiatorin und Organisatorin der Ausstellung, zeigen in den Schaufenstern ihre vielfältige künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema - ein Fokus liegt dabei auf Ernährung. Sowohl analoge als auch digitale Kunstformen halten Einzug in die Ausstellung - alle eint aber der Gedanke, zu zeigen, welchen Einfluss (englisch "Impact") Kunst für die Schaffung eines nachhaltigen Bewusstseins in der Gesellschaft haben kann. "Auch wir Künstler müssen uns unserem Einfluss bewusst sein, den wir mit unseren Werken erschaffen", erläutert Lenia Friedrich, Kuratorin und Künstlerin. "Die Werke können zum Nachdenken anregen, auf Missstände hinweisen, wichtigen Themen eine Plattform bieten. Kunst selbst kann auch nachhaltig sein, das fängt bei den Materialien an, die man für seine Arbeit benutzt."

Die Ausstellungseröffnung findet am heutigen Samstag, 5. Juni, um 13 Uhr mit einem coronakonformen Programm, unter anderem einer Radio-Show, auf dem Vorplatz des Unikats statt. Wer bei der Vernissage nicht dabei sein kann: Die Werke sind noch bis zum 3. Juli (Finissage) zu sehen. Weitere Infos auf Instagram: @impact.witten



