Ausstellung öffnet am Sonntag

„Einfühlungen“ nennt Christiane Schlieker-Erdmann ihre Ausstellung, die am Sonntag, 1. März, in der Galerie Haus Herbede, Von-Elverfeldt-Allee 12, eröffnet wird. Die Vernissage findet um 11 Uhr statt.

Zu sehen sind 30 Arbeiten aus Papier, wobei Gabriele Schlieker-Erdmann das Material als traditionellen Bildträger für abstrakte und figürliche Motive nutzt, aber auch für ihre Objekte und Installationen, die geknüllt oder gerissen jedesmal aufs Neue entstehen. „Es ist für mich eine Verbindung zur Natur, die ich auch innerlich verspüre“, sagt die Künstlerin.

Christiane Schlieker-Erdmann wurde 1955 in Dülmen geboren und studierte von 1974 bis 1980 an der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 1981 arbeitet die Wahl-Wittenerin als freie Künstlerin und ist seitdem mit ihren Arbeiten auf zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen vertreten.

Besichtigt werden kann die Ausstellung mittwochs, freitags und samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Bei der Finissage, die am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr stattfindet, wird es eine Tanzdarbietung von Michaela Schmidt geben.