Bebelstraße soll zum Kreativquartier werden

„Unser Ziel ist die künstlerische Belebung der Bebelstraße“, sagt Dr. Birgit Wewers, Inhaberin des Ateliers „eigenartich“. Um das zu verwirklichen, sucht der Verein Kreativquartier Annen e.V. interessierte und engagierte Menschen.

Am Anfang stand eine gemeinsame Idee von Birgit Wewers und Vivien Knoth, die an der Bebelstraße das Atelier „Himmelstropfen“ betreibt. „Es gab vor fünf Jahren viele Leerstände an der Bebelstraße, und wir haben uns gedacht ‚Wir müssen die Straße beleben’“, so Birgit Wewers.

Es wurden Kontakte zu Vermietern der Leerstände aufgenommen, potenzielle Mieter gesucht und gefunden, was erheblich dazu beitrug, dass die Ladenlokale wieder bezogen werden konnten.

Seit 2017 findet entlang der Bebelstraße einmal im Jahr das Kunstlichterfest statt, bei dem die Straße illuminiert wird und in mehreren Ladenlokalen Musik gemacht wird, Theater gespielt wird, Lesungen gehalten werden.

Mithilfe interessierter Annener Bürger sollen nun bereits bestehende Strukturen ausgebaut und neue geschaffen werden. „Wir möchten Menschen über Kunst in Begegnung bringen“, sagt Birgit Wewers. Unter anderem soll das beim Kulturcafé geschehen, das zunächst in lockeren Abständen im „Himmelstropfen“ und im „eigenartich“ stattfinden wird.

Dafür werden nicht nur Leute gesucht, die bei der Organisation mithelfen, sondern auch Leute, die sich durch künstlerische Beiträge bei den Veranstaltungen einbringen möchten. Das kann durch musikalische Vorträge, Lesungen und vieles mehr geschehen.

Darüberhinaus hat sich der Verein vorgenommen, die Blumenbeete an der Bebelstraße zu pflegen. Entsprechende Gespräche mit der Stadt wurden bereits geführt, und bald kann’s losgehen. Auch, wer sich hier einbringen möchte oder bei den Vorbereitungen fürs nächste Kunstlichterfest, ist willkommen.

Wer Interesse hat, die Ideen zu unterstützen kann sich bei Birgit Wewers unter der Rufnummer 0172- 5 22 78 55 melden.