Es ist zurzeit nicht ganz einfach, Kultur abseits von Autokino und Livestream erlebbar zu machen. In Witten haben sich das Kulturforum und die Werkstadt nun ein ganz besonderes Projekt ausgedacht, um Kulturschaffende, Kulturorte und Kulturinteressierte zusammenzubringen.

Die Veranstaltungsreihe "Spaces_Ein Kultur Blind Date" lädt Kulturinteressierte ab Donnerstag, 9. Juli, bis zum 22. August zu besonderen Veranstaltungen in Witten ein. Denn der genaue Ort wie auch das Programm bleiben bis zuletzt unbekannt – ein "Blind Date" eben.

Von Theater über Musik bis Performance

Die Besucher kaufen sich vorab online für einen bestimmten Termin ein Ticket und müssen sich dann auf das Wagnis Kulturerlebnis einlassen. An welchem der teilnehmenden zwölf Veranstaltungsorte in Witten das Blind Date stattfindet, wird den Besuchern dann am Veranstaltungstag per E-Mail mitgeteilt. Was sie dort letztendlich erwartet, erfahren sie jedoch erst vor Ort: Von Theater über Musik bis zu Performance ist alles möglich.

„Wir freuen uns darauf, wieder mit Kultur starten zu können und haben mit den kleinen Blind-Date-Veranstaltungen eine tolle Möglichkeit, wieder das Erlebnis und das Entdecken von Kultur in den Vordergrund zu rücken”, sagt Joscha Denzel von der Werkstadt. „In unsicheren Zeiten bietet 'Spaces _ Ein Kultur Blind Date' eine Unsicherheit mit positivem Ausgang.“ Mit dabei sind: Haus Witten, Werkstadt, Ruhrbühne, Kreativquartier Annen, Unikat, Evangelische Popakademie, Projektfabrik, Orchesterzentrum BloW, Kultur auffem Hügel, Kukloch, Roxi, Saalbau Witten.

Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, von Soziokultur NRW und den Stadtwerken Witten.

Alle Termine sind im Ticket-Shop sowie auf der Homepage der Werkstadt unter www.werk-stadt.com veröffentlicht. Tickets sind nur online über https://bit.ly/KulturBlindDate erhältlich.