Erster Parksommer war voller Erfolg

Und abends mit Beleuchtung: Beim ersten „Parksommer“ im Stadtpark wurde es richtig bunt. „Wir wollten damit einen neuen Akzent setzen“, so Stadtmarketing-Geschäftsführerin Dr. Silvia Nolte. Und der kam an.

Bereits beim Auftakt am Freitagabend kamen zahlreiche Besucher in den Stadtpark. Der Weg vom Eingang an der Ruhrstraße bis zur großen Wiese wurde durch bunte Strahler und batteriebetriebene Teelichter ausgeleuchtet. Auf der Wiese zauberten Lichteffekte unterschiedliche Muster auf die Bäume, und auch übergroße Kunstblumen begannen zu leuchten – für viele Besucher willkommene Fotomotive. Bunt erstrahlten auch die großformatigen Leinwand-Fotos des beteiligten Fotoclubs Objektiv Art `96.

Am Samstag ging es am Nachmittag mit einem Picknick los. Die Besucher konnten Essen und Trinken selbst mitbringen oder sich an mehreren Ständen damit versorgen. Je später es wurde, desto mehr Besucher kamen, und das generationsübergreifend.

Sabrina Wich war mit Tochter Krystyna und Mutter Monika Eggert gekommen. „Witten hat so etwas noch nicht geboten, und eine Kopfhörerparty kannte ich auch noch nicht. Alles ist schön aufgebaut und sehr angenehm“, war ihre Meinung.

Bei besagter Kopfhörerparty bekamen die Besucher gegen eine Leihgebühr Kopfhörer, mit denen sie zwischen Musik von drei DJs wählen konnten. Aufgelegt wurden Hits der Achtziger- und Neunzigerjahre, aktuelle Charthits sowie Schlager. Für diejenigen Besucher, die es lieber live und direkt mochten, gab es auf einer Bühne Jazzmusik mit den „Kettlebells“ um den Wittener Musiker Martin Theurer, die ihr Publikum zwei Stunden lang fesselten.

Auch am Samstag wurde der Park im Dunkeln wieder farbenprächtig illuminiert, und erneut waren die Besucher begeistert. Karsten Zierdt, Leitung Veranstaltungen und Märkte beim Stadtmarketing, konnte ein zufriedenes Fazit ziehen: „Man hat gemerkt, dass die Wittener den Parksommer angenommen haben.“