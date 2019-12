Auf Einladung der Stadtwerke Witten gaben die "Five Stars", die Bläserklasse 7e der Holzkamp-Gesamtschule, ein gelungenes Weihnachtskonzert am Nachmittag bei der Seniorenfeier im Stadtwerkehaus. Zur Einstimmung erklangen internationale Weihnachtslieder, wie „Jingle Bells“ und „Up On The House Top“ und dann sangen die Senioren fröhlich mit bei den traditionellen deutschen Weihnachtsliedern wie „Oh, du Fröhliche", "Kling Glöckchen" und „Alle Jahre wieder“.

Mit ihrem engagierten Spiel und ihren zum Anlass passenden roten T-Shirts spielten sie sich schnell in die Herzen ihrer Zuhörer.

Unterstützt wurden die "Five Stars" von einigen älteren Schülern aus der Big Band der HGE, sodass ein richtig großes Blasorchester mit gutem Sound auf der Bühne zu hören war. „Ihnen allen frohe Weihnachten und wir kommen gerne wieder!“ - mit diesen Worten verabschiedete Bandleader Dirk Zdebel das begeisterte Publikum.