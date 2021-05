Im Seniorenzentrum Witten-Egge sind die 20 Lieblingsfotos aus den letzten Jahren von Philipp Dumont, Fotograf und Filmer aus Dortmund, ausgestellt.

Michael Wolf, neuer Einrichtungsleiter der Egge, möchte für Bewohner und Besucher Kunst ins Haus holen: „Die Fotos sollen die Menschen zum Verweilen und Gesprächsaustausch im Seniorenhaus einladen.“

Philipp Dumont fotografiert seit 2010. Als selbstständigen Fotografen kann man ihn auch für private Shootings wie Hochzeiten, Portraits und Geburtstage buchen.

Er wurde 1995 in Witten geboren und lebt in Dortmund-Persebeck. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht!“, sagt der leidenschaftliche Fotograf über sich, der bereits in der Galerie von Martina Wernicke in Dortmund ausstellte.

Am liebsten mache er experimentelle Fotos von Landschaften und Portraits. So können alle Besucher und die Bewohner des Awo Seniorenzentrums Witten-Egge seine Aufnahmen besichtigen.

Gezeigt werden Landschaftsfotos von der Ruhr vom Hohenstein in Witten, Königswinter mit Schloss Drachenburg, der Köhlbrandbrücke in Hamburg, der Zeche Zollverein in Essen, der Skyline von Toronto, der Kirschblüte im Rombergpark sowie Portraitaufnahmen.

Inspirieren lässt sich der Fotograf bei Landschaften durch das „Warten auf den richtigen Moment“.