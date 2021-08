Für Familien: Eine Malaktion verwandelt die Meesmannstraße in Witten-Herbede in eine bunte Meile



Für Sonntag, 22. August, hat sich das Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Herbede eine Aktion für Familien überlegt. Bei der Malaktion „Herzen in Herbede“ wird die Meesmannstraße in Herbede mit bunt bemalten Herzen geschmückt.

Entlang der Meesmannstraße werden zahlreiche Herzen aus Holz mit einer Größe von rund einem Meter aufgestellt. Am 22. August zwischen 11 und 17 Uhr bekommen Wittener Familien, Kindergärten und Schulen dann die Möglichkeit, diese Herzen bunt und kreativ zu gestalten. Sollte das Wetter am 22. August nicht mitspielen, wird die Malaktion um eine Woche verschoben. Besucher sind herzlich dazu eingeladen, die Entstehung der herzigen Kunstwerke zu bestaunen. Nach dem Bemalen der Herzen, werden diese anschließend an den Bäumen in der Meesmannstraße befestigt und ausgestellt. Somit hat jeder die Möglichkeit hat, diese besondere Ausstellung mit Herz zu bestaunen und zu genießen. Um eines der Herzen zu bemalen, können sich Familien, Kindergärten oder Schulen bis zum Donnerstag, 19. August, per E-Mail an veranstaltungen@stadtmarketing-witten.de bewerben.

Die teilnehmenden Familien/Gruppen werden unter allen Bewerbern ausgelost. Pinsel, Farben, Staffeleien und alle benötigten Materialien werden durch Boesner Witten Direktverkauf, dem Spezialisten für Künstlerbedarf aus Herbede, gestellt. Da für das Bemalen der Herzen wetterfeste Acrylfarbe verwendet wird, sollten die Teilnehmer maltaugliche Kleidung tragen. Zudem sollten die Teilnehmer an beiden Terminen Zeit haben.

Unterstützt wird die Malaktion von Boesner Witten Direktverkauf, Edeka Grütter, der Provinzial Geschäftsstelle Brell, Hörgeräte Steneberg, Fahrschule Ralf Joseph, König Apotheke, Bestattungen Rumberg und der Bäckerei Erdelmann.