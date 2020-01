15 Jahre gibt es sie nun schon – die erfolgreiche Kabarett-Reihe „Kultur auffem Hügel“ in Witten-Heven. Im Herbst wird dieser Geburtstag gebührend gefeiert – aber natürlich gibt es im Hevener Gemeindehaus am Steinhügel 38 auch noch weitere interessante Veranstaltungen in diesem Jahr.

Nachdem der 2016 verstorbene Micki Wohlfahrt die Reihe ins Leben gerufen hatten, kamen zunächst nur etwa 30 bis 40 Zuschauer zu den Veranstaltungen. Doch es sprach sich schnell herum, dass in Heven erstklassige Qualität geboten wurde, und Kultur auffem Hügel gewann viele neue Freunde. „Mittlerweile liegen wir bei einem Schnitt von 130 bis 150 Zuschauern“, sagt Organisator Leslie Sternenfeld. Und die dürfen sich bereits auf „Dat schenk ich mir – Die Jubliläumsshow“ am Samstag, 26. September, freuen. „Allerdings ohne goldenen Glitter, der von der Decke fällt, denn das passt einfach nicht zu uns“, so Leslie Sternenfeld. „Es ist vielmehr eine sehr familiäre Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen“, betont er.

Für den Wohlfühl-Faktor sorgt ein kleines Team von sieben Ehrenamtlichen, das sich um Dinge wie das Drucken der Eintrittskarten, Einkäufe, Bewirtung, Bestuhlung des Saals oder Tontechnik kümmert.

Eröffnet wurde die Kabarett-Saison am Steinhügel am 25. Januar mit dem Auftritt von Ulrike Böhmer vor ausverkauftem Haus. Zum Jahresabschluss wird es ein besonderes Jubiläum geben: Mit der Weihnachtsshow „Frohmalanders“ findet im Dezember die 200. Veranstaltung im Rahmen von Kultur auffem Hügel statt. Das genaue Datum steht aktuell noch nicht fest.

Kultur auffem Hügel - Programm 2020

29. Februar: Fred Ape

21. März: Oliver Mally

25. April: Leslie Sternenfeld

16. Mai: Juneinigkeit

29. August: Benjamin Eisenberg & Matthias Reuter

26. September: Dat schenk ich mir – Die Jubiläumsshow

7. November: Maria Vollmer

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

von Walter Demtröder