Hobbyfotograf Philip Ian Pearce aus Witten zeigt seine Werke im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Sie sehen futuristisch aus, diese Bilder, die zurzeit im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser hängen. Die Motive kommen einem so unglaublich vertraut vor, doch aufgrund der ungewohnt grellen Farben wiederum so gar nicht: Der Bedienstand in der Stahlhütte erscheint plötzlich in Neon-Grüntönen, das Rad auf dem Förderturm erstrahlt im außergewöhnlichen Blau.

Hobbyfotograf Philip Ian Pearce aus Witten hat damit sein Ziel erreicht. Die Menschen bleiben vor seinen Fotos stehen und stutzen. „Meine Bilder zeigen die Industrie komplett andersfarbig“, erzählt der Vorsitzende vom Fotoclub Objektivart 96, der im Altenzentrum seine Werke präsentiert. Sein Thema ist immer Kohle und Stahl, die einstmals große Zeit des Ruhrgebietes.

Vergangenheit in die Zukunft bringen

Eher unspektakulär zeigen sich seine Motive in der Realität: Brauntöne von rostenden Stahlträgern, schmutzig-graue Wände in Industrieanlagen. Die Bilder hat der Künstler nachträglich eingefärbt. „Diese Veränderung bewirkt auch eine Wandlung der Wirkung“, erzählt er. „Ich möchte auf diesem Weg die vergangene Industriekultur in die Zukunft transportieren.

Mit „Stahl und Kohle – eine Industrie andersfarbig“ ist nun die vierte Ausstellung des Fotoclubs Objektivart 96 in diesem Jahr gestartet. Sie ist im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser noch bis zum 20. Januar zu sehen.