PARKLEUCHTEN UND KOPFHÖRERPARTY IM STADTPARK WITTEN

Hallo zusammen, wenn ihr vielleicht etwas Zeit habt, schaut doch mal hier vorbei. Es lohnt sich.

Am Freitag, 17.09, und Samstag, 18.09, bringen wir den Stadtpark zum Leuchten! Von 19:00 bis 24:00 Uhr sorgen interessante Illuminationen für eine ganz besondere Atmosphäre im Wittener Stadtpark. Dazu gibt es an beiden Tagen eine Fotoausstellung des Fotoclubs ObjektivArt´96 und ein gastronomisches Angebot.

Am Samstag,18.09, findet zudem ein Jazzkonzert des Trios Kettlebells rund um den Musiker Martin Theurer und eine Silent-Disco - Kopfhörerparty statt, wobei sich die Wiese im Stadtpark zur großen Tanzfläche verwandelt. Für Partystimmung sorgen dabei 3 DJ's, die 3 verschiedene Musikrichtungen spielen! Damit ist für jeden Musikgeschmack und jedes Alter die passende Musik dabei!

80er / 90er: DJ RED 5

Charts: DJ Sash

Schlager / Party: DJ Domic

Der Eintritt zum Parkleuchten ist kostenfrei. Die Leihgebühr für die Kopfhörer beträgt 10 €. Zudem wird auf die Kopfhörer eine Pfandgebühr i.H.v. 10 € erhoben, welche man nach Abgabe der Kopfhörer wieder zurück bekommt.

Das Parkleuchten wird unterstützt von der Siedlungsgesellschaft Witten mbH, der Stadtwerke Witten und der AHE GmbH.

Weitere Infos unter https://bit.ly/2XcqAxK

Text von Stadtmarketing Witten GmbH.

Infos zum Event.

Stadtpark Witten von Wikipedia.