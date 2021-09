Am Samstag den 18.09.21 war ich abends um 19 Uhr bei dem ersten Parkleuchten im Wittener Stadtpark nahe dem Standesamt.

Die Beleutung fand ich sehr schön, nur es hätte etwas mehr sein können.

Da der Park sehr bergig ist, mit dem Rollstuhl schlecht befahrbar, also nicht barrierefrei. Schade.

Zu Essen gab's auch was: Bratwurst und Crepes. Die extra lange Bratwurst für 4 Euro schmeckte sehr gut.

Man konnte sich gegen eine Gebühr von 10 Euro Kopfhörer ausleihen für eine Kopfhörerparty mit DJ.

Etwas mehr Sitzgelegenheiten wären auch nicht schlecht gewesen, mit einer Decke auf dem kalten Boden sitzen, wäre glaube nicht so gut gewesen, dafür war's zu kalt und windig.

Grundsätzlich eine schöne Idee diese Veranstaltung, aber noch ausbaufähig.