Der Frauenchor Harmonie sucht Sängerinnen, die beim Sommerkonzert im Saalbau Witten mitwirken wollen.

Der größte Frauenchor des Ruhrgebietes, der Frauenchor Harmonie, bereitet nun mit viel Freude sein nächstes Sommerkonzert am 13. Juni im Saalbau Witten vor. Der Chor wird geleitet von dem Dirigenten und bekannten Tenor Stefan Lex und der preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff. Es werden fetzige Pop-Songs genauso gerne gesungen wie Werke aus Musicals, Operetten und Opern.

Der Chor lädt alle Frauen ein, die Freude am Singen haben, kostenlos an den Proben teilzunehmen und beim nächsten Sommerkonzert am Juni mitzusingen.

Die erfahrenen Sängerinnen helfen den Anfängerinnen, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Das Konzert wird in wöchentlichen Proben vorbereitet, immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr im Gemeindesaal der katholischen Kirchengemeinde in Wetter-Wengern, Am Leiloh 2.

Interessierte Sängerinnen können weitere Informationen bei der Vorsitzenden Agaath Drüber unter Ruf 02302/390502 einholen, auf der Homepage unter www.frauenchor-wetter.de schauen oder einfach dienstags zur Probe kommen.