Sarah Latton zu Gast im Wittener Thermomix Studio

„Weg mit den Tanzschuhen und her mit der Kochschürze“ – unter diesem Motto stand kürzlich der Besuch von Sarah Latton im Wittener Thermomix® Studio. Viele kennen die sympathische Profitänzerin u. a. durch ihre Auftritte in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Dort hat sie schon mit Achim Mentzel, Bernhard Brink oder Marc Terenzi ihre Runden über das Parkett gedreht. Jetzt kommt Sarah nach Witten und zeigt, was noch in ihr steckt.

Gemeinsam mit ihrem persönlichen Thermomix® Berater Marco Mohrmann zaubert die Profitänzerin ein leckeres Menü. Der Koch-Auftrag lautet „Basilikum Knödel auf Ratatouille“ und als Dessert „Grießpudding mit Roter Grütze“. Perfekt für Sarah. Denn sie liebt gutes Essen und ernährt sich gerne gesund und ausgewogen. Der Haken: Sie kann eigentlich nicht kochen.

Doch dank ihres neuen Küchenhelfers - dem Thermomix® TM6 - stehen die leckeren Gerichte nach gerade einmal 40 Minuten auf dem Tisch. Auch bei Sarah war es Liebe auf den ersten Blick. „Der Thermomix® ist erst vor wenigen Tagen bei mir eingezogen, aber ich bin jetzt schon total begeistert“, schwärmt die Profitänzerin. „Und das Beste: Mein persönlicher Repräsentant Marco Mohrmann ist immer für mich da, wenn ich Fragen rund um den TM6 habe oder mal eine Rezeptidee benötige. Einfach fantastisch!“

Marco Mohrmann, Thermomix Beratung in Witten

Telefon: 0176/53827695

E-Mail: marco.mohrmann@unitybox.de

Mehr über Sarah Latton unter www.sarahlatton.de