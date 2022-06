Nachdem die Corona-Pandemie auch das Symphonische Blasorchester Witten "BloW" zu einer langen ungeplanten Pause gezwungen hat, feiert der Musikverein am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr mit einem Sommerkonzert im Saalbau die Rückkehr auf die Bühne. Die Musizierenden nehmen das Publikum mit einem bunten Programm mit auf eine musikalische Fahrt in den farbenfrohen Sommer.

Sie reisen in die warmen Gassen Spaniens, zu geheimen Treffen der drei Musketiere ins sommerliche Frankreich und besuchen Tarzan im dichten Dschungel Afrikas. Sie träumen von Walzer und Paso Doble. Doch auch die ruhigen Sommerabende können mit amerikanischen Spirituals und dem deutschen Abendmond genossen werden.

In diesem Sommer wird auch eine Premiere gefeiert: Das Nachwuchsorchester wird seinen ersten großen Auftritt haben.

Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich!