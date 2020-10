Unter dem Motto „MAKRO + STREET, selten mehr anders“ zeigen die beiden Fotografen Peter Ritter und Holger Hänsch in der Stadtgalerie Witten zwei Genres der Fotografie, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Wenn Fotografie manchmal auf das Abbild der Realität reduziert wird, können Interessierte aus völlig unterschiedlichen Gründen in dieser Ausstellung deutlich mehr entdecken.

Bei den farbenfrohen Makroaufnahmen von Blumen werden feinste Strukturen sichtbar, die dem bloßen Auge verborgen bleiben.

Dabei kommt es neben der entsprechenden Ausrüstung auch auf die technische Präzision bei der Aufnahme an.

Streetfotos, die häufig „aus der Hüfte“ entstehen, werden gerne in Schwarzweiß aufgenommen, um den Blick auf die Szenerie zu konzentrieren. Farbe lenkt hier manchmal ab.

Betrachter können aus den eingefrorenen Situationen emphatisch Geschichten entwickeln und die Fantasie wird angeregt.

Die Abbildungsschärfe wird mit der Aussagekraft der abgebildeten Menschen zweitrangig.

Die Besucher sind eingeladen, bei der Betrachtung der Bilder noch mehr Gegensätzlichkeit und Unterschiede zu entdecken.

Die Aussteller bitten um Verständnis, dass auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW auch in der Ausstellung Hygienemaßnahmen einzuhalten sind.

Die Ausstellung ist bis Samstag, 7. November, in der Pop-Up-Gallery ObjektivArt’96 in der Stadtgalerie Witten, Hammerstraße 9-11, im Erdgeschoss zu sehen. Die Öffnungszeiten sind immer samstags 11 bis 15 Uhr.