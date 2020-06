„Voice of famous“ alias Sharin aus Witten gewann mit ihrem Song beim landesweiten HipHop-Wettbewerb zum Thema „Nichtrauchen“. Andrea Latusek (Awo Suchtvorbeugung) und Matthias Koch (Famous) trafen Sharin und übereichten ihr die Preise.

Ein doppelter Glückwunsch der Suchtpräventionsfachkraft Andrea Latusek vom VIA Awo Beratungszentrum ging an Sharin, alias „Voice of famous“ aus Witten: Mit ihrem Song „Komm hör auf!“ gewann die 11-Jährige sowohl den dritten Platz in der Alterskategorie der 10- bis 13-Jährigen als auch den Sonderpreis für den „Besten Mädchen-Act“ (Wert: 500 Euro). Ihr Song „Komm hör auf!“ entstand im Jugendzentrum Famous in Witten. Hier unterstützte sie der Einrichtungsleiter Matthias Koch bei der Aufnahme.

Sharins Song ist ein deutliches Statement gegen das Rauchen. Die Jury lobte den guten Rap, den Beat und die „stimmige Gesamtproduktion“.

Andrea Latusek überreichte die Preise gemeinsam mit Matthias Koch an die glückliche Gewinnerin. Sharin freut sich über einen Elektronikgutschein, einen Klamottengutschein sowie eine JBL-Bluetooth-Box.

Die Gewinner-Songs sind hier nachzuhören.

Leben ohne Qualm

Der seit 2003 bestehende HipHop-Wettbewerb der nordrhein-westfälischen Initiative „Leben ohne Qualm“ (LoQ) ehrte insgesamt 28 Gewinner aus dem Wettbewerbsjahr 2019.

Rund 60 Nichtraucher-Raps gingen 2019 bei der Initiative ein und wurden Anfang 2020 von einer Jury, unter anderem bestehend aus jungen Musikern, Musikdozenten und DJ’s, bewertet.

Der landesweite Wettbewerb ging am 1. April in die 18. Runde. Die NRW-Initiative „Leben ohne Qualm“ lädt Schulklassen, Gruppen und Einzelpersonen zum Mitmachen ein.

Wieder werden Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro vergeben, darunter ein Sonderpreis für den „Bester Mädchen-Act“, der insbesondere Mädchen und junge Frauen zur Teilnahme anregen soll.

Weitere Infos zum HipHop-Wettbewerb unter www.loq.nrw.de/hiphop/.