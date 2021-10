Bundesverdienstkreuz für Wittener Friseurmeister

Die höchste Anerkennung, die von der Bundesrepublik Deutschland für Verdienste ums Gemeinwohl ausgesprochen wird, ist dem Wittener Edgar Pferner zuteil geworden. Der Friseurmeister wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Unermüdlich hat sich Edgar Pferner jahrzehntelang ehrenamtlich in Handwerk, Sport und Kirche engagiert. Er war Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss, Fachbeiratsleiter des Landesinnungsverbandes NRW, Delegierter der Friseur-Innung Bochum, Initiator der Benefizveranstaltung und ersten Handwerker-Wallfahrt „25 Jahre Deutsche Einheit“ und wurde 2017 zum Kreislehrlingswart der Kreishandwerkerschaft Ruhr gewählt. Und das sind nur einige wenige Dinge, für die sich Edgar Pferner im Laufe der vergangenen 40 Jahre engagiert hat.

Geboren wurde der Wahl-Wittener im thüringischen Geisleden. Im Alter von 16 Jahren floh er mit seinem Vater aus der DDR, war zunächst in mehreren Flüchtlingslagern untergebracht und kam schließlich ins Ruhrgebiet. Seine Lehre schloss er als Kammer- und Landessieger ab und legte 1975 seine Meisterprüfung im Friseurhandwerk bei der Handwerkskammer Dortmund ab. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Gabriele, mit der er fünf Jahre später einen eigenen Friseursalon an der Augustastraße eröffnete, in dem beide auch heute noch aktiv sind.

Informiert über die Auszeichnung wurde Edgar Pferner zunächst telefonisch von der Sekretärin des Landrats. „Das habe ich erstmal nicht geglaubt und zu ihr gesagt „Wenn Sie mich veräppeln wollen, lege ich auf. Erst als das tatsächlich auch schriftlich bestätigt wurde, konnte ich es wirklich glauben“, sagt er.

Im Schwelmer Kreishaus überreichte Landrat Olaf Schade schließlich das Bundesverdienstkreuz an Edgar Pferner – einen von nur 16 Menschen in den vergangenen vier Jahren im EN-Kreis, die diese besondere Auszeichnung erhalten haben.