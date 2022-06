Picknick an der Burgruine

Schlemmen in mittelalterlicher Atmosphäre – am Samstag, 2. Juli, findet an der Burgruine Hardenstein am Hardensteiner Weg das zweite Ruhrpicknick statt.

Beim gemeinschaftlichen Projekt vom Stadtmarketing und den Burgfreunden Hardenstein, die sich um den Erhalt der Ruine kümmern, können die Besucher von 15 bis 20 Uhr auf ihrer mitgebrachten Picknickdecke einen schönen Sommertag genießen, sofern das Wetter mitspielt. Vor Ort stehen auch eine begrenzte Anzahl an Liegestühlen und Sonnenschirmen zur Verfügung.

Speisen und Getränke können mitgebracht werden, das Grillen ist allerdings nicht erlaubt. Wer trotzdem eine Wurst essen möchte, kann sich an einem Grillstand versorgen. Darüberhinaus werden auch Brezel, kleine Snacks und Getränke angeboten.

„Das erste Ruhrpicknick war ein voller Erfolg mit vielen Besuchern“, sagt Hans Dieter Radke, Vorsitzender der Burgfreunde Hardenstein, die sich über eine kleine Spende freuen würden.

Für die musikalische Untermalung sorgen Karsten Zierdt, der chillige Musik auflegen wird, und Wolf Codera, der mit seinem Saxophon begleitet.

Die Anreise ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Ruhrtalfähre, die in regelmäßigen Abständen übersetzt, möglich. Ein Fahrradparkplatz steht am Schleusenwärterhäuschen zur Verfügung.