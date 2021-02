Guten Tag! Endlich wieder frei! Die Friseure öffnen, die Kitas auch, die Kinder gehen wieder zur Schule. Corona ist vorbei. Könnte man meinen. In Wirklichkeit sind es nur die Nerven der Menschen, die blank liegen. Und aus diesem Grund lässt die Politik die Öffnungen zu. Wird schon gutgehen, denken sie. Außerdem sind ja auch Wahlen in diesem Jahr. Wer will da schon als Spielverderber gelten? Die Inzidenzzahlen steigen wieder. Doch wir wollen lieber shoppen. Alle Fachleute sagen, wir stünden vor der dritten Welle. Aber wir wollen lieber eine Dauerwelle. Im Supermarkt tragen wir weiterhin unsere Maske, aber draußen, bei dem schönen Wetter beim Spazierengehen, das ist doch nicht nötig. Wenn wir alle doch noch ein paar Wochen vernünftig wären, dann könnten wir es vielleicht wirklich bald hinter uns haben. Wenn denn endlich so viele wie möglich geimpft wären. Dann könnten auch wieder Gastronomiebetriebe öffnen. Die entsprechenden Konzepte haben sie ja. In Abstand sitzen. Platz zum nächsten Tische lassen. Maske nur zum Essen absetzen. Auch der Einzelhandel könnte wieder öffnen. Nur mit Maske einkaufen. Nur eine begrenzte Zahl an Kunden einlassen. Warum darf ich eigentlich ab Montag Friseure an meine Haare lassen, Kosmetikerinnen dürfen aber nicht Frauenfingernägel lackieren? Baumärkte dürfen öffnen, aber nur Gartenblumen verkaufen. Warum? Ich glaube, die Pandemie macht alle ein bisschen kirre, bringt uns alle an den Rand des Zumutbaren. Dennoch müssen wir da durch. Mit Vernunft, nicht mit Ausprobieren, was geht. Bei allen Wünschen, zur Normalität zurückzukehren, müssen wir endlich merken: Das, was wir zurzeit erleben, ist die Normalität. Freiheiten bekommen wir nicht geschenkt, die müssen wir uns verdienen. Durch richtiges Verhalten.