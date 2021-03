Pünktlich um 0 Uhr haben einige Friseure am Montag ihre ersten Kunden in ihren Räumlichkeiten empfangen. Große Erleichterung für beide Seiten! Die Terminkalender vieler Salonbesitzer sind rappelvoll. Doch weil der Ansturm so groß ist, muss ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Hygienevorschriften gelegt werden. Haben auch Sie, liebe Leser, Ihren Haaren endlich wieder mal einen neuen Schnitt gegönnt, der sich sehen lassen kann? Mein Eindruck beim Spazieren durch die Wittener Innenstadt war positiv. Die Friseure und Kunden scheinen sich im Großen und Ganzen an Abstands- und Maskenregeln zu halten. Die Salons sind nicht übermäßig voll - das sollte schließlich auch durch Terminvergabe verhindert werden. Wieder andere, mit denen ich gesprochen habe, haben aber leider auch andere Erfahrungen gemacht und berichten von extrem vollen Friseur-Läden - an Abstand war nicht zu denken. Sowas ist sehr schade, werfen doch einige schwarze Schafe ungerechterweise ein schlechtes Bild auf die gesamte Branche. Wie haben Sie Ihren ersten Termin nach dem langen Lockdown erlebt, haben Sie sich sicher gefühlt? Diskutieren Sie unter diesem Beitrag mit!