Das Jahr ist neu, die Sorgen alt: Vieles bleibt auch 2021 unklar. Wird es gelingen, die Pandemie zu beenden, wenn ja, wann? Wann wird so etwas wie "Normalität" einkehren? Aber auch diese Frage müssen wir uns stellen: Wollen wir, dass das "Normal" der Vergangenheit das "Normal" der Zukunft sein wird? Angesicht der Klimakatasthrophe, der immer größeren Kluft zwischen Arm und Reich, demokratiefeindlichen Tendenzen eine doch berechtigte Frage. Und im gang Kleinen, was kann ein jeder tun, damit 2021 ein besseres Jahr wird, persönlich und gesellschaftlich? Gute Vorsätze sind da, naja, gut. Wie jedes Jahr, nur ein bisschen anders. Denn auch Vorsätze sollten realistisch und damit den Umständen entsprechend gestaltet werden. Das hat auch gleich den Vorteil, dass man sie einfacher umsetzen kann. Wer sich zum Beispiel eine große Reise vorgenommen hat, der könnte damit auf die Nase fallen. Also gilt erstmal: tiefstapeln. Zum Beispiel den Garten oder Balkon mit bienenfreundlichen Pflanzen ausstatten, weniger Fleisch essen, mehr Bewegung (vielleicht nicht unbedingt im Fitness-Studio, dafür in der Natur), sich um seine Lieben kümmern (wenn auch mit Abstand - manchmal tut ja auch ein Telefongespräch schon gut), wieder ein Buch lesen, sich politisch engagieren und vieles mehr. Welche Vorsätze haben Sie, liebe Leser, für 2021 gefasst? Schreiben Sie es uns! Frohes neues Jahr!