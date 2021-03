Witten aktuell erreicht mit einer Auflage von 50.000 mehr Wittener Haushalte als jede andere Zeitung. Immer am Puls der Zeit, mit den Nachrichten, die alle angehen.

In dieser Ausgabe erfahren Sie, liebe Leser, unter anderem, was die Wittener Kirchen zum Weltgebetstag geplant haben, alles Wissenswerte zum Thema Kostenübernahme einer Taxi-Fahrt zum Impf-Zentrum und was die Stadtwerke Witten sich für 2021 überlegt haben. Die Glosse der Ausgabe befasst sich diesmal mit der Öffnung der Friseur-Salons.