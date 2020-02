Wittener Paar feiert Diamantenhochzeit

Nach 60 Jahren immer noch ein Paar - Irmgard und Heinz Brückner feiern heute ihre Diamantenhochzeit.

Beide sind mittlerweile 81 Jahre alt, und beide kommen ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Kennengelernt hat sich das Paar 1956 beim Rock’n’roll-Tanzen zur Musikbox.

1957 kam Heinz Brückner nach Duisburg, um dort als Bergmann zu arbeiten. Irmgard, die damals mit Nachnamen noch Medro hieß, folgte ihm ein Jahr später ins Ruhrgebiet, allerdings nicht nach Duisburg, sondern nach Witten, um dort einen Job als Haushaltshilfe anzunehmen. In eine gemeinsame Wohnung hätten die beiden aber ohnehin nicht ziehen können, denn das war laut damaliger Gesetzgebung als unverheiratetes Paar nicht erlaubt.

1960 wurde dann geheiratet, und es klappte auch mit einer gemeinsamen Wohnung an der Hochstraße in Witten. Heinz Brückner arbeitete fortan als Baggerführer. Zunächst im Edelstahlwerk, später bei der Firma Mühlenbroich, während sich seine Gattin um den Haushalt und die vier Kinder Ute (geboren 1960), Heinz (1962), Rainer (1964) und Angela (1966) kümmerte.

In ihrer Freizeit ging es oft in ihre alte Heimat, und beide waren begeistert im Herbeder Karneval aktiv.

Bis 2015 lebte das Paar in einem Haus an der Wideystraße, bevor der Umzug an die Brüderstraße folgte.

Das Geheimnis, sich so lange zu kennen, und trotzdem noch zusammen zu sein, verrät Irmgard Brückner: „Gemeinsam durch Höhen und Tiefen gehen. Und wir haben es meinen Eltern nachgemacht. Die haben auch diamantene Hochzeit gefeiert.“