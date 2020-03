Der Spatz oder Hausspatz genannt – ist eine Vogelart der bekanntesten und am weit verbreitetsten "Singvögel".

Wir hatten in der alten Heimat, Castrop-Rauxel, jede Menge Spatzen bei uns im Garten. Die Spatzen hatten sich die dichte Efeuhecke als Wohnort ausgesucht. In unmittelbarer Nähe stand das Futterhäuschen. Dies war natürlich immer gut mit Futter bestückt. Auch der Koiteich, mit Flachwasserzone, war ganz nach Geschmack der Spatzen. Ein idealer Platz zum Baden. Ihr schip/schip hallte durch den ganzen Garten. Es verstummte nur, sobald man das Futter auffüllte, oder ihnen einfach zu nahe kam.

Die Bilder sind aus dem Jahre 2017