Von hier aus haben wir noch bei schönem Wetter im Dezember 2019 bei Kaiserwetter den Harkort See von oben bewundert, und wurden mit einer herrliche Aussicht belohnt.

Der Harkortturm ist ein Aussichtsturm in Wetter an der Ruhr, der von Architekt Bruno Schmitz entworfen wurde, er steht seit dem 20. Dezember 1984 unter Denkmalschutz.

Der Besucher kann auf 130 Stufen nach oben zur Aussichtsplattform, die einen Fernblick über den Harkortsee bis ins Sauerland bietet. Geöffnet ist der Turm aber nur ab März bis November, ein bis zweimal im Monat.

Seit Anfang 2011 wird der Turm in der Route der Industriekultur geführt.

Tipp: Im Sommer einen Ausflug wert